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Парламент Молдовы окончательно принял языковой закон

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Четверг 16 марта 2023 16:12
Парламент Молдовы окончательно принял языковой закон Фото: Парламент Молдовы окончательно принял языковой закон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 марта, парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский. Решение одобрили 58 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

После голосования депутаты ПАС встали, выкрикивая: "Браво". "Поздравляю. Немного поздновато для этого голосования", - сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Со своей стороны, депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли с несколькими плакатами.

Во всем законодательстве Молдовы словосочетание "румынский язык" будет заменено на "молдавский язык". Термины "официальный язык", "государственный язык" и "родной язык" также будут заменены.

В течение 30 дней со дня вступления закона в силу органы государственной власти, обладающие компетенцией принимать, утверждать или издавать нормативные акты, уступающие закону, внесут необходимые поправки.

Напомним, 2 марта парламент Молдовы одобрил закон о государственном языке в первом чтении. Однако голосование произошло с дракой.

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