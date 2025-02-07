Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

В указе Трампа сказано, что действия МУС создают "опасный прецедент". На сейчас известно, что введенные санкции включают запрет на въезд должностных лиц Международного уголовного суда на территорию Соединенных Штатов.

Associated Press объяснило и напомнило, что Израиль является близким союзником США. МУС в свою очередь, недавно, еще до второго президентского срока Трампа, выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его действия по отношению к палестинцам в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.