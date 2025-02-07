Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Санкції проти Міжнародного кримінального суду

Нагадаємо, раніше NBC News, анонсуючи рішення Трампа запровадити санкції щодо МКС, писало, що указ також включатиме фінансові та візові обмеження проти посадовців суду, які сприяли розслідуванням щодо громадян США або їхніх союзників. Також санкції торкнуться членів сімей співробітників МКС.

Зазначимо, що під час першого президентського терміну Трамп наголошував, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, легітимності та авторитету в Сполучених Штатах, і ні США, ні Ізраїль не є учасниками Римського статуту.

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