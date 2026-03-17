Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп подписал указ, который заставит Калифорнию и Нью-Йорк дрожать: о чем идет речь

02:36 17.03.2026 Вт
2 мин
Под прицелом - миллиардные хищения и "синие" штаты
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании специальной оперативной группы для борьбы с мошенничеством в федеральных программах выплат.

Возглавит новую структуру вице-президент Джей Ди Вэнс, а ее задачей станет усиление контроля за использованием государственных средств по всей стране.

Подписывая документ в Белом доме, Трамп заявил, что борьба с финансовыми махинациями "не является вопросом партийности", однако добавил, что значительная часть подобных случаев якобы случается в штатах, управляемых демократами. По его словам, правительство будет проверять злоупотребления независимо от того, где они происходят - в "синих" или "красных" штатах.

Вице-президент Вэнс пояснил, что новая рабочая группа применит "общеправительственный подход" к противодействию мошенничеству. Он вспомнил резонансное дело в штате Миннесота, где следователи расследуют схему хищения около 300 млн долларов из программ помощи, связанных с пандемией. По данным федеральных органов, по делу уже осуждены десятки людей.

К работе оперативной группы также присоединятся руководители федеральных ведомств. Вице-председателем станет глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, а советником выступит влиятельный помощник Белого дома Стивен Миллер.

Инициатива является частью более широкой кампании администрации Трампа против финансовых злоупотреблений в государственных программах. Ранее президент объявил "войну мошенничеству" и поручил проверить ряд федеральных выплат, в частности в сфере медицинского страхования Medicaid.

В то же время критики считают, что новые меры могут стать инструментом политического давления на штаты, возглавляемые демократами, в частности Калифорнию и Нью-Йорк. В Белом доме эти обвинения отвергают и настаивают, что главная цель инициативы - обеспечить, чтобы федеральные деньги получали законные получатели, а не мошенники.

Больше по теме:
Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки