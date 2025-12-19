Трамп подписал оборонный бюджет США: сколько предусмотрено на помощь Украине

США уменьшили помощь Украине

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Соединенные Штаты сократили объемы поддержки Украины.

В военной сфере НАТО и США запустили механизм PURL, который позволяет европейским странам финансировать и закупать американское вооружение для нужд Украины.

В начале декабря Трамп снова заявил, что США больше не тратят собственные средства на помощь Украине. По его словам, теперь за американское оружие рассчитывается НАТО, а Вашингтон получает средства от Альянса.

Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с деньгами на помощь Украине.

В законе делается усиленный акцент на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок в более 45 дней. Запрещено также вывозить или передавать ключевое военное оборудование.

Закон об обороне также уполномочивает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.