Трамп підписав оборонний бюджет США: скільки передбачено на допомогу Україні

США зменшили допомогу Україні

Нагадаємо, після повернення Дональда Трампа до Білого дому Сполучені Штати скоротили обсяги підтримки України.

У військовій сфері НАТО та США запустили механізм PURL, який дозволяє європейським країнам фінансувати та закуповувати американське озброєння для потреб України.

На початку грудня Трамп знову заявив, що США більше не витрачають власні кошти на допомогу Україні. За його словами, тепер за американську зброю розраховується НАТО, а Вашингтон отримує кошти від Альянсу.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня Конгрес США схвалив проєкт оборонного бюджету з грошима на допомогу Україні.

У законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.

Закон про оборону також уповноважує Балтійську ініціативу безпеки та передбачає виділення 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.