Путин обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры

Диктатор РФ Владимир Путин утверждает, что Украина несмотря на заявления якобы не хочет проводить переговоры, а также делает все, чтобы никакого мира не было.

Также Путин добавил, что Россию запугать невозможно, а это в свою очередь говорит том, что цель действий Киева заключается лишь в нежелании вести переговоры.

"Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают всё для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было", - заявил диктатор РФ на заседании Военно-промышленной комиссии.

Что важно знать о переговорах

Напомним, что Украина за последние годы полномасштабной войны неоднократно предлагала России мирные переговоры, прекратить огонь, а также провести встречу на уровне лидеров на нейтральной территории. Однако Кремль регулярно отказывается, настаивая на встрече исключительно в Москве. Также бывают оговорки, что встреча будет только для уже формального заключения соглашениями.

При этом мирный процесс между сторонами все же может возобновится. В частности, около недели назад спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, и по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, новый раунд переговоров по миру планируется провести в октябре в трехстороннем формате.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер вчера заявил, что на данном этапе Украина и Россия не могут прийти к согласию и завершить войну. Однако он считает, что приблизить стороны к окончанию боевых действий можно через ряд отдельных договоренностей о прекращении огня. Один из примеров - прекращение ударов по энергетике.

Также мы писали, что по данным NYT, в администрации Трампа рассматривают возможность заключить отдельные сделки с Россией еще до завершения войны в Украине, чтобы таким образом побудить Москву к прекращения боевых действий.