ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп перепостил статью об его "агрессии" и "предупреждении Путина"

США, Суббота 06 декабря 2025 23:57
UA EN RU
Трамп перепостил статью об его "агрессии" и "предупреждении Путина" Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице статью Дэвида Маркуса, опубликованную Fox News, которая может послужить предупреждением для Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа в сети Х.

В материале говорится, что недавние шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы могут служить политическим сигналом Москве.

Автор связывает усиление давления на Каракас с реакцией на продолжение российской агрессии против Украины.

Аргументы автора статьи

Маркус отмечает, что Трамп способен использовать стратегию влияния на государства, которые он называет "клиентами России", включая Венесуэлу, если Кремль и дальше будет пытаться вернуть контроль над Украиной.

По мнению автора, такой подход рассматривается как инструмент давления на российское руководство.

Геополитическая логика, описанная в публикации

В статье говорится: "Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что прямой конфликт с Россией может привести к мировой войне, но "выбивание" государств-клиентов Кремля по периметру — допустимая игра, которая создаёт давление на центр этой доски. Трамп поставил Путина в чрезвычайно сложное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут подрывать его союзников и клиентов по всему миру".

Трамп перепостил статью об его &quot;агрессии&quot; и &quot;предупреждении Путина&quot;

Напоминаем, что Москва, реагируя на усиливающееся давление США на Индию из-за поставок российских энергоресурсов, делает резкие заявления, которые способны усилить напряжение и затруднить дипломатические контакты в период, когда любые обострения могут повлиять на дальнейшее развитие международных переговоров.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил о планах ужесточить миграционную политику и отметил, что в ближайшее время администрация намерена расширить перечень стран, гражданам которых будет закрыт въезд в Соединённые Штаты, что свидетельствует о подготовке очередного этапа ограничительных мер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне