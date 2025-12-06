Трамп перепостив статтю про його "агресію" і "попередження Путіна"

Президент США Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці статтю Девіда Маркуса, опубліковану Fox News, яка може послужити попередженням для Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США Дональда Трампа в мережі Х.

У матеріалі йдеться про те, що нещодавні кроки Вашингтона щодо Венесуели можуть слугувати політичним сигналом Москві.

Автор пов'язує посилення тиску на Каракас із реакцією на продовження російської агресії проти України.

Аргументи автора статті

Маркус зазначає, що Трамп здатний використовувати стратегію впливу на держави, які він називає "клієнтами Росії", включно з Венесуелою, якщо Кремль і надалі намагатиметься повернути контроль над Україною.

На думку автора, такий підхід розглядається як інструмент тиску на російське керівництво.

Геополітична логіка, описана в публікації

У статті йдеться: "Трамп розуміє глобальну шахову дошку. Він знає, що прямий конфлікт із Росією може призвести до світової війни, але "вибивання" держав-клієнтів Кремля по периметру - допустима гра, що створює тиск на центр цієї дошки. Трамп поставив Путіна в надзвичайно складне становище. Якщо диктатор продовжить чіплятися за свою фантазію повернути собі всю Україну і відновити СРСР, він ризикує тим, що США почнуть підривати його союзників і клієнтів по всьому світу".