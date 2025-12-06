ua en ru
Трамп перепостив статтю про його "агресію" і "попередження Путіна"

США, Субота 06 грудня 2025 23:57
UA EN RU
Трамп перепостив статтю про його "агресію" і "попередження Путіна" Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент США Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці статтю Девіда Маркуса, опубліковану Fox News, яка може послужити попередженням для Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США Дональда Трампа в мережі Х.

У матеріалі йдеться про те, що нещодавні кроки Вашингтона щодо Венесуели можуть слугувати політичним сигналом Москві.

Автор пов'язує посилення тиску на Каракас із реакцією на продовження російської агресії проти України.

Аргументи автора статті

Маркус зазначає, що Трамп здатний використовувати стратегію впливу на держави, які він називає "клієнтами Росії", включно з Венесуелою, якщо Кремль і надалі намагатиметься повернути контроль над Україною.

На думку автора, такий підхід розглядається як інструмент тиску на російське керівництво.

Геополітична логіка, описана в публікації

У статті йдеться: "Трамп розуміє глобальну шахову дошку. Він знає, що прямий конфлікт із Росією може призвести до світової війни, але "вибивання" держав-клієнтів Кремля по периметру - допустима гра, що створює тиск на центр цієї дошки. Трамп поставив Путіна в надзвичайно складне становище. Якщо диктатор продовжить чіплятися за свою фантазію повернути собі всю Україну і відновити СРСР, він ризикує тим, що США почнуть підривати його союзників і клієнтів по всьому світу".

Трамп перепостив статтю про його &quot;агресію&quot; і &quot;попередження Путіна&quot;

Нагадуємо, що Москва, реагуючи на посилення тиску США на Індію через постачання російських енергоресурсів, робить різкі заяви, що здатні посилити напругу та ускладнити дипломатичні контакти в період, коли будь-які загострення можуть вплинути на подальший розвиток міжнародних переговорів.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп повідомив про плани посилити міграційну політику і зазначив, що найближчим часом адміністрація має намір розширити перелік країн, громадянам яких буде закрито в'їзд до Сполучених Штатів, що свідчить про підготовку чергового етапу обмежувальних заходів.

Війна в Україні Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
