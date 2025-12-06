Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом, — The Independent
На фоне давления США на Индию из-за закупки российских энергоресурсов Москва делает заявления, которые могут обострить ситуацию и осложнить дипломатические контакты в решающий момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Владимир Путин во время пятничного визита в Дели заявил, что Москва готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива, что может вызвать напряжение в отношениях с администрацией Дональда Трампа.
Эти слова прозвучали после подписания ряда соглашений о сотрудничестве с Нарендрой Моди.
В совместном заявлении двух сторон подчеркивается, что двусторонние связи остаются устойчивыми к внешнему давлению, а Индия продолжает придерживаться курса на взаимодействие с Россией, несмотря на усиление требований со стороны США относительно импортных ограничений.
Контекст давления США
Вашингтон пытается снизить зависимость Нью-Дели от российских энергоносителей, применяя экономические меры.
В частности, США ввели 25-процентную пошлину на индийский импорт российской нефти, аргументируя это необходимостью усилить давление на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины.
Однако индийское руководство пока не демонстрирует намерений отказываться от сотрудничества с РФ.
Ход переговоров между Москвой и Вашингтоном
На этом фоне кремлевский помощник Юрий Ушаков заявил, что контакты между Россией и США по мирным вопросам продолжаются и стороны фиксируют определенный прогресс.
По его словам, Москва готова поддерживать взаимодействие с действующей американской командой, несмотря на растущие противоречия в энергетической сфере.
Напоминаем, что в Кремле считают, что участие Джареда Кушнера в формировании возможных договоренностей по Украине может сыграть для Москвы важную роль: по словам Юрия Ушакова, зять Дональда Трампа способен повлиять на процесс подготовки будущего мирного соглашения.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин вновь попытался переложить ответственность за полномасштабную агрессию, заявив, что Москва якобы "готова остановить войну", которую, по его словам, "начал Запад через Украину", — повторив тезисы, которыми Кремль традиционно оправдывает собственное вторжение.