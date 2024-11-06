Противоречивые заявления о войне и НАТО. Что ждать от президента Трампа

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Во время первого президентского срока Трамп сохранял поддержку Украины. В частности, сам он предоставил комплексы "Джевелин". Вместе с тем, во время предвыборной кампании политик делал противоречивые заявления и относительно Киева, и о мировой политике в целом.

Почему Трамп говорил о выходе из НАТО

Выступая в своем избирательном штабе после завершения выборов, Трамп заявил о планах относительно конфликтов в мире.

"Я не намерен начинать войны, я планирую, наоборот, покончить с войнами", – сказал политик.

В ходе своего первого президентского срока Трамп заявлял, что членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. А уже во время предвыборной кампании, 10 февраля на митинге в Южной Каролине, он рассказал, как в ходе своего президентства угрожал странам НАТО, что США не будут защищать тех, кто не платит членских взносов.

"Я бы поощрил Россию делать все, что она, черт возьми, пожелает", – заявил Трамп.

Поскольку коллективная защита от агрессии является основой НАТО, отказ США от своих обязательств де-факто означал бы развал альянса.

Однако за неделю до выборов кандидат в вице-президенты Трампа Джей Д. Вэнс в интервью NBC News заявил, что Трамп не намерен выходить из НАТО.

"Он (Трамп – ред.) хочет, чтобы мы оставались в НАТО", – заявил политик.

По словам Венса, Трамп по-прежнему хочет, чтобы страны НАТО действительно "несли свою долю оборонного бремени".

Как Трамп хочет закончить войну в Украине

Трамп еще в ходе своего первого президентского срока встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время подготовки к выборам он также заявлял, что у него "хорошие отношения" с кремлевским лидером.

Политик несколько раз подчеркивал, что в случае его избрания президентом он "выведет Америку из войны" и быстро закончит конфликт по телефонным звонкам к президентам РФ и Украине.

“Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", – заявил Трамп 7 сентября.

20 октября в интервью The Wall Street Journal Трамп рассказал, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если тот будет продолжать преследовать Украину. Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным.

Одним из способов завершения войны Трамп назвал снижение цен на энергоносители вдвое или более в течение года после вступления в должность: По его мнению, "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов".

27 сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке и представил ему украинский план победы. После встречи Трамп заявил о важности "быстрой и честной для всех сделки".

"Я многое узнал, но я думаю, что я не изменил мнение, потому что мы оба хотим, чтобы война закончилась, мы хотим честного соглашения и оно будет честным. Я думаю, она произойдет в нужное время", - заявил Трамп после встречи.

Зачем Трампу закон о Китае

Трамп неоднократно заявлял, что главным внешнеполитическим вызовом для США Китай. По мнению Трампа, Китай с одной стороны создает новые угрозы для мира. С другой стороны, подрывает экономику США и забирает рабочие места у американцев.

Так, во время митинга 27 октября в Нью-Йорке политик заявил, что "введет Закон Трампа о взаимной торговле, то есть если Китай или любая другая страна введет на нас 100 или 200% налог или таможенный тариф, мы (США – ред. ) введем на них 100 или 200% налог или тариф", – анонсировал политик.

Относительно защиты Тайваня от возможной агрессии Китая, 20 октября в интервью Wall Street Journal Трамп отметил, что ему не придется использовать военную силу, чтобы предотвратить блокаду Тайваня, потому что президент Си "уважает меня и знает, что я сумасшедший".