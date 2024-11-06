Противоречивые заявления о войне и НАТО. Что ждать от президента Трампа

Дональд Трамп побеждает на выборах в США и после инаугурации в январе 2025 года официально станет президентом. В ходе предвыборной кампании республиканец резко высказывался о НАТО и войнах в мире, в частности в Украине.
Какие заявления делал Трамп и есть ли "риск" от его президентства – читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Во время первого президентского срока Трамп сохранял поддержку Украины. В частности, сам он предоставил комплексы "Джевелин". Вместе с тем, во время предвыборной кампании политик делал противоречивые заявления и относительно Киева, и о мировой политике в целом.
Выступая в своем избирательном штабе после завершения выборов, Трамп заявил о планах относительно конфликтов в мире.
"Я не намерен начинать войны, я планирую, наоборот, покончить с войнами", – сказал политик.
В ходе своего первого президентского срока Трамп заявлял, что членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. А уже во время предвыборной кампании, 10 февраля на митинге в Южной Каролине, он рассказал, как в ходе своего президентства угрожал странам НАТО, что США не будут защищать тех, кто не платит членских взносов.
"Я бы поощрил Россию делать все, что она, черт возьми, пожелает", – заявил Трамп.
Поскольку коллективная защита от агрессии является основой НАТО, отказ США от своих обязательств де-факто означал бы развал альянса.
Однако за неделю до выборов кандидат в вице-президенты Трампа Джей Д. Вэнс в интервью NBC News заявил, что Трамп не намерен выходить из НАТО.
"Он (Трамп – ред.) хочет, чтобы мы оставались в НАТО", – заявил политик.
По словам Венса, Трамп по-прежнему хочет, чтобы страны НАТО действительно "несли свою долю оборонного бремени".
Трамп еще в ходе своего первого президентского срока встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время подготовки к выборам он также заявлял, что у него "хорошие отношения" с кремлевским лидером.
Политик несколько раз подчеркивал, что в случае его избрания президентом он "выведет Америку из войны" и быстро закончит конфликт по телефонным звонкам к президентам РФ и Украине.
“Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", – заявил Трамп 7 сентября.
20 октября в интервью The Wall Street Journal Трамп рассказал, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если тот будет продолжать преследовать Украину. Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным.
Одним из способов завершения войны Трамп назвал снижение цен на энергоносители вдвое или более в течение года после вступления в должность: По его мнению, "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов".
27 сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке и представил ему украинский план победы. После встречи Трамп заявил о важности "быстрой и честной для всех сделки".
"Я многое узнал, но я думаю, что я не изменил мнение, потому что мы оба хотим, чтобы война закончилась, мы хотим честного соглашения и оно будет честным. Я думаю, она произойдет в нужное время", - заявил Трамп после встречи.
Трамп неоднократно заявлял, что главным внешнеполитическим вызовом для США Китай. По мнению Трампа, Китай с одной стороны создает новые угрозы для мира. С другой стороны, подрывает экономику США и забирает рабочие места у американцев.
Так, во время митинга 27 октября в Нью-Йорке политик заявил, что "введет Закон Трампа о взаимной торговле, то есть если Китай или любая другая страна введет на нас 100 или 200% налог или таможенный тариф, мы (США – ред. ) введем на них 100 или 200% налог или тариф", – анонсировал политик.
Относительно защиты Тайваня от возможной агрессии Китая, 20 октября в интервью Wall Street Journal Трамп отметил, что ему не придется использовать военную силу, чтобы предотвратить блокаду Тайваня, потому что президент Си "уважает меня и знает, что я сумасшедший".
5 ноября состояли выборы президента США, где главными претендентами были Дональд Трамп и Камала Харрис. Вопреки ожиданиям затяжного подсчета голосов, победитель определился уже к утру 6 ноября. Трамп набрал свыше 270 голосов выборщиков и стал победителем.
Трамп уже объявил себя избранным президентом, его поздравили десятки мировых лидеров, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к своим сторонникам Трамп заявил, что намерен завершить все войны.
Отметим, официально Трамп станет президентом 20 января 2025 года. До тех пор главой Белого дома будет оставаться Джо Байден.
При написании материала использовались публичные заявления Дональда Трампа и Джей Д. Венса во время митингов и в интервью американским медиа.