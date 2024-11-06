Суперечливі заяви про війну та НАТО. Що чекати від президента Трампа

Дональд Трамп перемагає на виборах у США і після інавгурації у січні 2025 року офіційно стане президентом. У ході передвиборчої кампанії республіканець різко висловлювався про НАТО та війни у світі, зокрема в Україні.
Які заяви робив Трамп і чи є "ризик" від його президентства – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
ЗМІСТ
Під час свого першого президентського терміну Трамп зберігав підтримку України. Зокрема, сам він надав комплекси "Джевелін". Разом з тим, під час передвиборчої кампанії, політик робив суперечливі заяви і щодо Києва, і щодо світової політики загалом.
Виступаючи у своєму виборчому штабі після завершення виборів, Трамп заявив, про плани щодо конфліктів у світі.
"Я не маю наміру розпочинати війни, я планую, навпаки, покласти край війнам", – сказав політик.
В ході свого першого президентського терміну Трамп заявляв, що членам НАТО потрібно збільшувати видатки на оборону. А вже під час передвиборчої кампанії, 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні він розповів, як в ході свого президентства погрожував країнам НАТО, що США не захищатимуть тих, хто не сплачує членських внесків.
"Я б заохотив Росію робити все, що вона, чорт забирай, забажає", – заявив Трамп.
Оскільки колективний захист від агресії є основою НАТО, відмова США від своїх зобов'язань де-факто означала б розвал альянсу.
Однак за тиждень до виборів, кандидат у віце-президенти Трампа Джей Д. Венс в інтерв'ю NBC News заявив, що Трамп не має наміру виходити з НАТО.
"Він (Трамп - ред.) хоче, щоб ми залишалися в НАТО", - заявив політик.
За словами Венса, Трамп як і раніше хоче, щоб країни НАТО дійсно "несли свою частку оборонного тягаря".
Трамп ще в ході свого першого президентського терміну зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним і та президентом України Володимиром Зеленським.
Під час підготовки до виборів він також заявляв, що має "хороші стосунки" з кремлівським лідером.
Політик кілька разів підкреслював, що у разі його обрання президентом він "виведе Америку з війни" та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України.
“Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", - заявив Трамп 7 вересня.
20 жовтня в інтерв’ю The Wall Street Journal Трамп розповів, що погрожував Путіну завдати удару по Москві, якщо той продовжуватиме переслідувати Україну. Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним.
Одним зі способів завершення війни Трамп назвав зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду: На його думку, "Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів".
27 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку та презентував йому український план перемоги. Після зустрічі Трамп заявив про важливість "швидкої та чесної для всіх угоди".
"Я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо чесної угоди і вона буде чесною. Я думаю вона станеться у потрібний час”, - заявив Трамп після зустрічі.
Трамп неодноразово заявляв, що головним зовнішньополітичним викликом для США є Китай. на думку Трампа, Китай з одного боку, створює нові загрози для світу. З іншого, підриває економіку США та забирає робочі місця в американців.
Так, під час мітингу 27 жовтня в Нью-Йорку політик заявив, що "запровадить Закон Трампа про взаємну торгівлю, тобто якщо Китай чи будь-яка інша країна запровадить на нас 100 або 200% податок чи митний тариф, ми (США - ред.) введемо на них 100 чи 200% податок чи тариф", - анонсував політик.
Щодо захисту Тайваню від можливої агресії Китаю, 20 жовтня в інтерв'ю Wall Street Journal Трамп зазначив, що йому не доведеться використовувати військову силу, щоб запобігти блокаді Тайваню, тому що президент Сі "поважає мене і знає, що я божевільний".
5 листопада відбулися вибори президента США, де головними претендентами були Дональд Трамп та Камала Гарріс. Попри очікування затяжного підрахунку голосів, переможець визначився вже до ранку 6 листопада. Трамп набрав понад 270 голосів виборників та став переможцем.
Трамп уже оголосив себе обраним президентом, його привітали десятки світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський.Звертаючись до своїх прихильників, Трамп заявив, що має намір завершити всі війни.
Зазначимо, офіційно Трамп стане президентом 20 січня 2025 року. До того часу головою Білого дому залишатиметься Джо Байден.
При написанні матеріалу використовувались публічні заяви Дональда Трампа та Джей Д. Венса під час мітингів та в інтерв'ю американським медіа.