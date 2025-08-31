Трамп не убедил? Венгрия не планирует снимать вето по вступлению Украины в ЕС

Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом в Копенгагене заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на index.hu.
На пресс-конференции после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам Сийярто традиционно пожаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза, а также заявил, что якобы большинство стран ЕС "не заинтересованы в успехе мирных переговоров".
Он добавил, что на венгерское правительство оказывается большое давление относительно ускоренного вступления Украины в ЕС и введения новых санкций против России. Но, как отметил Сийярто, венгерское правительство "защитит страну и экономику от этого давления, а также венгерский народ от негативных последствий войны".
Так, по его словам, Будапешт не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", потому что это "уничтожит венгерских фермеров, продовольственную безопасность Венгрии и позволит украинской мафии попасть в Венгрию".
"Вот почему мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров", - заявил Сийярто.
Также, как заявил венгерский министр, Будапешт не поддержит предложения о новых санкциях. По его словам, венгерское правительство делает это, чтобы "не повышать стоимость коммунальных услуг" в Венгрии.
Напомним, в июне 2025 года ЕС официально начал переговоры с Украиной по ее присоединению к блоку. Следующим шагом должно стать открытие так называемых переговорных кластеров, однако пока оно блокируется Венгрией.
На днях американское медиа Politico рассказало, что венгерский премьер Виктор Орбан якобы может изменить свою позицию после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что соответствующие решения будут приняты уже в ближайшее время.
В то же время, по данным американского телеканала Bloomberg, в ЕС ищут пути обхода венгерского вето в отношении Украины. Накануне встречи в Копенгагене среди стран ЕС распространили документ с соответствующими предложениями.