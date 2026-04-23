Трамп переклассифицирует марихуану в США, что выведет ее из списка тяжелых веществ
Президент США Дональд Трамп в четверг согласовал указ о переклассификации марихуаны, что откроет путь для большего количества исследований каннабиса, хотя и не легализует его напрямую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Сейчас марихуана в США остается наркотиком Списка I, который относится к той же категории, что и ЛСД, экстази и героин. Эта классификация ограничивает производство, распространение, отпуск и хранение этих веществ, за исключением случаев, когда это необходимо для федеральных исследовательских целей.
Переклассификация в Список III, которую одобрил Трамп, перенесет марихуану в ту же категорию, что и кетамин и стероиды. Предполагается, что это откроет двери для потенциального медицинского использования и исследований, однако этого не стоит ждать в ближайшее время.
Сообщается, что этот шаг не легализует марихуану немедленно, а также не повлияет на приговоры заключенным за хранение.
"Этой меры требовали американские пациенты, страдающие от сильной боли, неизлечимых болезней, агрессивных видов рака, судорог, неврологических проблем и т.д.", - заявил Трамп в четверг.
По данным DEA , график приема препарата определяется "на основе медицинского применения вещества, потенциала злоупотребления и безопасности или риска зависимости" .
Процесс переклассификации препарата может длиться годами и требует определенных усилий со стороны Управления по борьбе с наркотиками США. Это включает в себя получение информации от правительственных учреждений, широкой общественности и научных групп.
Федеральное правительство, вводя переклассификацию, также подвергает себя риску судебных исков и решений суда.
Инициативу о переклассификации марихуаны как наркотика в Список III внес экс-президент Джо Байден еще в 2022 году, что дает представление о том, сколько времени может занять этот шаг Трампа.
Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах мира, в том числе в государствах Европейского Союза, Великобритании, США и Канаде. В 2024 году медицинский каннабис легализовали и в Украине.
Как сообщалось, Закон о легализации каннабиса в Украине позволит использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования.