Медицинский каннабис в Украине легализован: что меняет введенный в действие закон и для кого

Сегодня, 16 августа, в Украине начинает "работать" закон о легализации медицинского каннабиса, который регулирует оборот растений рода конопли Cannabis.

РБК-Украина рассказывает, что меняєт легализация каннабиса в Украине, как закон регулирует оборот препаратов на основе медицинского каннабиса, готова ли наша страна к применению норм закона, а также о мировой практике использования медицинского каннабиса.

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Почему медицинский каннабис легализовали

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах мира, в том числе в государствах Европейского Союза, Великобритании, США и Канаде.

Они получили распространение в медицине благодаря наличию в составе этого растения веществ, способных влиять на физиологическое состояние человека. Речь идет о каннабиноидах, которые обеспечивают обезболивающее и успокаивающее действие, улучшают пищеварение.

Два наиболее тщательно изученных каннабиноидов в составе марихуаны - тетрагидроканабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД).

Препараты на основе медицинского каннабиса не обладают побочными эффектами, как другие наркотические обезболивающие (опиоиды) или психотропные препараты - привыкание или необходимость увеличить дозировку при длительном использовании.

Проведенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) исследования показали, что определенное негативное влияние при длительном употреблении в очень больших дозах могут оказать только сорта конопли, содержащие от 1% ТГК в двух третях сухой массы соцветий.

Лекарство на основе медицинского каннабиса может выпускаться в виде масла, накожных пластырей, гидроназальных спреев, электронных сигарет (без специфического запаха и "наркотического" эффекта).

Препарат на основе каннабиса в виде масла (фото: Getty Images)

В мире медицинский каннабис успешно применяют для устранения побочных эффектов химиотерапии при раке, при хронической боли, глаукоме, анорексии, рассеянном склерозе, синдроме Туретта, шизофрении, эпилепсии, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли и т. д.

Что меняет легализация медицинского каннабиса в Украине

В Украине дискуссия о легализации каннабиса для медицинского применения продолжалась не менее нескольких лет. Во время выборов 2020 года был даже проведен соответствующий опрос, показавший положительное отношение общества - 65% респондентов высказались за узаконение медицинского каннабиса.

На следующий год был разработан соответствующий законопроект, но тогда Верховная Рада его не поддержала.

Еще большую актуальность вопрос легализации каннабиса приобрел с началом полномасштабной российской агрессии, ведь обезболивающий и успокаивающий эффекты препаратов на основе медицинского каннабиса могут помочь при лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), тревожных состояний, при ампутациях концовок.

Исходя из этого, закон 3528-IX имеет целью государственное регулирование в Украине обращения растений рода конопли Cannabis - их смолы, экстактов, настойок, а также тетрагидроканабинола, его изомеров и их стереохимических вариантов:

в медицинских целях

в промышленных целях

в научной и научно-технической деятельности

В целом, закон создает условия для доступа пациентов к необходимому лечению онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. Речь идет о людях, переживающих хроническую боль, часто доводящую до депрессии и даже мыслей о самоубийстве.

Препараты на основе каннабиса способны притуплять боль (фото: Getty Images)

Для этого парламентом был внесен ряд важных изменений в другие законы Украины, регламентирующие, в частности, обращение с наркотическими средствами.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, согласно подсчетам пациентских организаций, лекарственные средства, изготовленные на основе каннабиса, нужны примерно 6 миллионам пациентов (включая военных, раненых и гражданских с проблемами ПТСР, онкобольных, лиц с болезнью Паркинсона, эпилепсией и другими)

Как закон регулирует обращение препаратов на основе медицинского каннабиса

До введения закона в действие в Министерстве здравоохранения отмечали, что активно работают над тем, чтобы на момент введения закона о легализации медицинского каннабиса в действие:

для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы

лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам

Необходимо было также утвердить перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором.

Все, что связано с медицинским каннабисом, будет строго контролироваться (фото: Getty Images)

На всех этапах деятельности с медицинским каннабисом данные по этому будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета (речь идет об учете от семян до отходов).

Важным шагом является усиление функций контроля со стороны Национальной полиции, которая должна согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растений, транспортировки партий товара и т. д.

То есть для того, чтобы осуществлять деятельность, связанную с выращиванием, импортированием/экспортированием, производством, перевозкой, хранением и т.п. медицинского каннабиса, предприятие обязано получить лицензию.

Выращивать растения рода конопли Cannabis в Украине разрешается юридическим лицам - с соблюдением надлежащих условий - в теплицах с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к нему Нацполиции.

"Работать" с медицинским каннабисом без лицензии запрещено (фото: Getty Images)

Согласно закону, отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса возможен исключительно по электронному рецепту врача - согласно медицинским показаниям пациента.

При этом аптекам необходимо получить специальную лицензию на реализацию таких препаратов.

Перевозить и хранить лекарства на основе медицинского каннабиса пациенты получают право только в количестве, определенном одним рецептом.

Лабораторный контроль содержания тетрагидроканабинола в медицинской конопле (законом прописано допустимо предельное содержание ТГК в препаратах на уровне 0,3%) должны осуществлять государственные лаборатории Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Министерства юстиции и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госслужбы).

Между тем использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности остается под запретом.

Так, например, нормы закона запрещают реализацию растений каннабиса и продуктов их переработки для рекреационного употребления (эпизодического употребления без медицинского обоснования - с целью получения ощущения удовлетворения, изменения состояния сознания или других целей).

Медицинский каннабис разрешен во многих странах мира (фото: Getty Images)

Готова ли Украина к применению норм закона

Михаил Радуцкий в комментарии РБК-Украина пояснил, что закон о легализации в Украине медицинского каннабиса уже вступил в силу, поэтому Верховная Рада сделала все от нее зависящее, чтобы он заработал.

Для введения закона в действие Минздрав до 16 августа должен был разработать необходимые подзаконные нормативно-правовые акты (или внести изменения в уже существующие).

"Насколько мы знаем, они успевают это сделать", - уточнил народный избранник.

Отметим, что на официальный запрос от РБК-Украина, разработаны ли уже соответствующие документы, Минздрав пока не ответил.

Иметь дело с медицинским каннабисом должны только специалисты (фото: Getty Images)

Как происходило принятие закона

Проект закона №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, был зарегистрирован в Верховной Раде 10 июня 2022 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.

Проект закона №7457 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

В конце июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса (и использование соответствующих лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться) с трибуны парламента.

21 декабря 2023 года Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом 248 голосами.

Результат голосования за закон (скриншот: t.me/yzheleznyak)

В Министерстве здравоохранения Украины такое решение назвали "историческим".

Несмотря на это, в конце декабря депутаты от фракции "Батьківщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Рады об одобрении закона.

16 января 2024 нардепам удалось разблокировать подписание законопроекта (провалив блокирующее постановление).

С подписью президента документ был возвращен 13 февраля 2024 года.

15 февраля он был опубликован в официальном издании ВРУ "Голос Украина", а 16 февраля - закон вступил в силу.

В то же время введен в действие закон о легализации медицинского каннабиса был только 16 августа 2024 года (через шесть месяцев после его вступления в силу). Это время было необходимо для того, чтобы чиновники успели разработать все необходимые для полноценной работы закона подзаконные акты и приказы.