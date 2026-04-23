Трамп перекласифікує марихуану в США, що виведе її зі списку важких речовин

Президент США Дональд Трамп у четвер погодив указ про перекласифікацію марихуани, що відкриє шлях для більшої кількості досліджень канабісу, хоча й не легалізує її безпосередньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Наразі марихуана у США залишається наркотиком Списку I, що належить до тієї ж категорії , що й ЛСД, екстазі та героїн. Ця класифікація обмежує виробництво, розповсюдження, відпуск та зберігання цих речовин, за винятком випадків, коли це необхідно для федеральних дослідницьких цілей.

Перекласифікація до Списку III, яку схвалив Трамп, перенесе марихуану в ту ж категорію, що й кетамін та стероїди. Передбачається, що це відкриє двері для потенційного медичного використання та досліджень, однак цього не варто чекати найближчим часом.

Повідомляється, що цей крок не легалізує марихуану негайно, а також не вплине на вироки ув'язненим за зберігання.

"Цього заходу вимагали американські пацієнти, які страждають від сильного болю, невиліковних хвороб, агресивних видів раку, судом, неврологічних проблем тощо", - заявив Трамп у четвер.

За даними DEA , графік прийому препарату визначається "на основі медичного застосування речовини, потенціалу зловживання та безпеки або ризику залежності" .

Процес перекласифікації препарату може тривати роками та вимагає певних зусиль з боку Управління з боротьби з наркотиками США. Це включає в себе отримання інформації від урядових установ, широкої громадськості та наукових груп.

Федеральний уряд, запроваджуючи перекласифікацію, також наражає себе на ризик судових позовів та рішень суду.

Ініціативу про перекласифікацію марихуани як наркотику до Списку III вніс екс-президент Джо Байден ще в 2022 році, що дає уявлення про те, скільки часу може зайняти цей крок Трампа.