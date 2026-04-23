ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп перекласифікує марихуану в США, що виведе її зі списку важких речовин

00:08 23.04.2026 Чт
2 хв
Перекласифікація марихуани перемістить її в ту ж категорію, що й кетамін та стероїди
aimg Юлія Маловічко
Трамп перекласифікує марихуану в США, що виведе її зі списку важких речовин Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп у четвер погодив указ про перекласифікацію марихуани, що відкриє шлях для більшої кількості досліджень канабісу, хоча й не легалізує її безпосередньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: В Україні вперше офіційно дозволили ввезення медичного канабісу

Наразі марихуана у США залишається наркотиком Списку I, що належить до тієї ж категорії , що й ЛСД, екстазі та героїн. Ця класифікація обмежує виробництво, розповсюдження, відпуск та зберігання цих речовин, за винятком випадків, коли це необхідно для федеральних дослідницьких цілей.

Перекласифікація до Списку III, яку схвалив Трамп, перенесе марихуану в ту ж категорію, що й кетамін та стероїди. Передбачається, що це відкриє двері для потенційного медичного використання та досліджень, однак цього не варто чекати найближчим часом.

Повідомляється, що цей крок не легалізує марихуану негайно, а також не вплине на вироки ув'язненим за зберігання.

"Цього заходу вимагали американські пацієнти, які страждають від сильного болю, невиліковних хвороб, агресивних видів раку, судом, неврологічних проблем тощо", - заявив Трамп у четвер.

За даними DEA , графік прийому препарату визначається "на основі медичного застосування речовини, потенціалу зловживання та безпеки або ризику залежності" .

Процес перекласифікації препарату може тривати роками та вимагає певних зусиль з боку Управління з боротьби з наркотиками США. Це включає в себе отримання інформації від урядових установ, широкої громадськості та наукових груп.

Федеральний уряд, запроваджуючи перекласифікацію, також наражає себе на ризик судових позовів та рішень суду.

Ініціативу про перекласифікацію марихуани як наркотику до Списку III вніс екс-президент Джо Байден ще в 2022 році, що дає уявлення про те, скільки часу може зайняти цей крок Трампа.

Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах світу, в тому числі в державах Європейського Союзу, Великій Британії, США та Канаді. У 2024 році медичний канабіс легалізували і в Україні.

Як повідомлялось, Закон про легалізацію канабісу в Україні дозволить використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
