Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно

После ультиматума президента США Дональда Трампа в Кремле ответили угрозами и вспомнили о советской системе ядерного удара. В ответ глава Белого дома перебросил атомные подводные лодки ближе к РФ.

Что известно о переброске американских атомных лодок ближе к России - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Как началась ссора между Трампом и Медведевым и при чем здесь сокращенный дедлайн для Кремля?

Чем угрожал Медведев и что известно о системе "Мертвая рука"?

Что известно о решении Трампа перебросить атомные подводные лодки ближе к России?

Что об этом говорят в Украине?

Ссора между Трампом и Медведевым

Сначала американский лидер установил 50-дневный срок для Кремля, с требованием заключить перемирие в Украине, угрожая вторичными санкциями против стран, которые продолжают торговлю с РФ.

Однако позже Трамп объявил о новом дедлайне для РФ по завершению войны. Он дал РФ "10 или 12 дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку прогресс не достигнут".

Кроме того, он заявил, что больше не собирается разговаривать с российским диктатором. Впоследствии в Штатах уточнили - 8 августа истекает 10-дневный срок, о котором объявил Трамп.

На заявления главы Белого дома резко отреагировал бывший президент России, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко, назвав их "ультимативной игрой" и пригрозив войной с Соединенными Штатами.

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его [Трампа] страной [США]. Не идите по пути Сонного [экс-президента США] Джо [Байдена]", - пригрозил Медведев.

После этого заявления президент США опубликовал свой ответ Медведеву в своей соцсети Truth Social.

"Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высокие, самые высокие в мире. Так же, как и у России и США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это, как есть, и скажите Медведеву, неудачному президенту РФ, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами", - написал Трамп и добавил, что Медведев "заходит на очень опасную территорию".

В ответ на слова Трампа в соцсети Truth Social, заместитель главы Совбеза РФ заявил, что "нервная реакция" США якобы доказывает правоту России:

"Если слова бывшего президента России так нервируют довольно грозного президента США - значит, мы все делаем правильно", - написал Медведев.

Также он вспомнил о советской ядерной системе "Периметр", известной на Западе как Dead Hand.

"Пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов и про "мертвую руку" - она еще может оказаться очень опасной", - добавил Медведев.

Система "Периметр" была создана для гарантированного запуска ядерных ракет в случае уничтожения командования, даже без прямого участия людей. В случае массированного удара по России система должна была обеспечить автоматический ответ - фактически "руку мести".

Трамп перебросил две атомные подводные лодки ближе к РФ

В свою очередь Трамп назвал угрозы Медведева "крайне провокационными" и распорядился перебросить две атомные подводные лодки ближе к РФ.