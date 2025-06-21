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Трамп о переговорах Украины и России: достигают незначительного прогресса

Суббота 21 июня 2025 09:15
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Трамп о переговорах Украины и России: достигают незначительного прогресса Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Российская Федерация достигают незначительного прогресса в процессе мирных переговоров по завершению войны.

Об этом заявил Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Россия и Украина достигли незначительного прогресса", - отметил президент США, отвечая на вопрос журналистов относительно продвижения мирных переговоров.

Мирные переговоры Украины и РФ

Напомним, что Украина и Россия за последние месяцы провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. При этом представители США не присутствовали на встречах, хотя именно Вашингтон настаивал на мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что российская делегация якобы уже готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.

По ее словам, конкретные сроки такой встречи "будут определены в ближайшее время".

Захарова также рассказала, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" по перемирию и завершению войны. Одновременно с этим у Путина заявили, что Российская Федерация не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество".

Между тем в Киеве заявили, что первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми, поэтому Украине до сих пор неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, США инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это именнороссийская сторона сделала все, чтобы выбросить Соединенные Штаты Америки с переговорной площадки в Стамбуле.

Также напомним, что на днях Трамп, который ранее выступал за посредничество Москвы в конфликте на Ближнем Востоке, посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину для начала завершить войну, которую начала Россия в Украине.

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