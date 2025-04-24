Трамп о переговорах по войне в Украине: следующие несколько дней будут очень важными

США пригрозили, что выйдут из переговоров

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил: США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.

В то же время Bloomberg сообщил, что американская мирная инициатива предусматривает сохранение контроля России над оккупированными территориями Украины.

При этом Трамп уверен что российский диктатор Владимир Путин послушается его и не будет бить ракетами и дронами по Украине.

Также ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс отмечала, что США не будут ослаблять санкции против России до наступления перемирия между Украиной и РФ.

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