Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп о переговорах по Украине: мои отношения с Путиным уже ничего не значили

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп признал, что его хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным не привели к желаемому результату в контексте войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, Макрон помог ему с несколькими из семи войн, которые США удалось разрешить. 

"Самое большое разочарование, но я думаю, что мы решим это в конечном итоге, это ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что эта война будет самой легкой (для урегулирования - ред.) из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения уже ничего не значат", - добавил американский лидер. 

Отношения Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что у него "хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

С начала своего второго президентского срока Трамп провел ряд телефонных разговоров с Путиным.

Также в августе американский лидер встретился с главой Кремля на Аляске. Трамп планировал убедить Путина встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, но позиция диктатора так и не поменялась.

Россия после такой встречи с США на уровне лидеров даже усилила массированные удары по мирным городам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине