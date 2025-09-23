Трамп о переговорах по Украине: мои отношения с Путиным уже ничего не значили

Отношения Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что у него "хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

С начала своего второго президентского срока Трамп провел ряд телефонных разговоров с Путиным.

Также в августе американский лидер встретился с главой Кремля на Аляске. Трамп планировал убедить Путина встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, но позиция диктатора так и не поменялась.

Россия после такой встречи с США на уровне лидеров даже усилила массированные удары по мирным городам Украины.