Трамп про переговори щодо України: мої стосунки з Путіним вже нічого не значили

Відносини Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що у нього "хороші стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

З початку свого другого президентського терміну Трамп провів низку телефонних розмов із Путіним.

Також у серпні американський лідер зустрівся з главою Кремля на Алясці. Трамп планував переконати Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але позиція диктатора так і не змінилася.

Росія після такої зустрічі зі США на рівні лідерів навіть посилила масовані удари по мирних містах України.