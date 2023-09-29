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Трамп передумал просить о передаче дела про вмешательство в выборы в федеральный суд

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Дональд Трамп передумал просить о передаче дела по вмешательству в выборы в штате Джорджия в федеральный округ, где его могли бы рассматривать более лояльные присяжные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Прокуратура округа Фултон, где будет рассматриваться дело, отказалась от комментариев.

Судебные дела против Трампа

Сейчас Трамп выдвинул более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп