Трамп перед встречей с Зеленским: играйте, чтобы победить, или не играйте вообще

Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что нужно играть ради победы или не играть вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Президент США заявил, что будто за шесть месяцев положил конец шести войнам. Трамп напомнил, что вел переговоры и добился освобождения из плена ХАМАС сотен заложников, которые были отпущены в Израиль и США.

"Мы увидим возвращение остальных заложников только тогда, когда ХАМАС будет уничтожен!!! Чем быстрее это произойдет, тем больше шансы на успех", - отметил он.

Также Трамп напомнил об уничтожении американскими военными ядерных объектов Ирана.

"Играйте, чтобы победить, или не играйте вообще", - подчеркнул президент США.