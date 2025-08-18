Трамп перед зустріччю з Зеленським: грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі

Президент США Дональд Трамп заінтригував заявою перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що потрібно грати задля перемоги або не грати взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

Президент США заявив, що ніби за шість місяців поклав край шести війнам. Трамп нагадав, що вів переговори та домігся звільнення з полону ХАМАС сотень заручників, які були відпущені до Ізраїлю і США.

"Ми побачимо повернення решти заручників тільки тоді, коли ХАМАС буде знищений!!! Чим швидше це відбудеться, тим більші шанси на успіх", - зазначив він.

Також Трамп нагадав про знищення американськими військовими ядерних об'єктів Ірану.

"Грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі", - наголосив президент США.