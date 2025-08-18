Трамп перед зустріччю з Зеленським: грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі
Президент США Дональд Трамп заінтригував заявою перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що потрібно грати задля перемоги або не грати взагалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
Президент США заявив, що ніби за шість місяців поклав край шести війнам. Трамп нагадав, що вів переговори та домігся звільнення з полону ХАМАС сотень заручників, які були відпущені до Ізраїлю і США.
"Ми побачимо повернення решти заручників тільки тоді, коли ХАМАС буде знищений!!! Чим швидше це відбудеться, тим більші шанси на успіх", - зазначив він.
Також Трамп нагадав про знищення американськими військовими ядерних об'єктів Ірану.
"Грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі", - наголосив президент США.
Зустріч Зеленського і Трампа
Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Вона стане продовженням переговорів американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним, які нещодавно пройшли на Алясці.
Спочатку президенти проведуть розмову тет-а-тет, після чого до переговорів приєднаються європейські лідери.
Разом із Зеленським до США прибули голова Єврокомісії, генсек НАТО, прем’єр-міністри Великої Британії та Італії, президенти Франції та Фінляндії, а також канцлер Німеччини.
За даними джерел РБК-Україна, Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.
Більше про зустріч Зеленського і Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.