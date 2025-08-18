ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп перед зустріччю з Зеленським: грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі

Вашингтон, Понеділок 18 серпня 2025 17:10
UA EN RU
Трамп перед зустріччю з Зеленським: грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп заінтригував заявою перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що потрібно грати задля перемоги або не грати взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

Президент США заявив, що ніби за шість місяців поклав край шести війнам. Трамп нагадав, що вів переговори та домігся звільнення з полону ХАМАС сотень заручників, які були відпущені до Ізраїлю і США.

"Ми побачимо повернення решти заручників тільки тоді, коли ХАМАС буде знищений!!! Чим швидше це відбудеться, тим більші шанси на успіх", - зазначив він.

Також Трамп нагадав про знищення американськими військовими ядерних об'єктів Ірану.

"Грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі", - наголосив президент США.

Зустріч Зеленського і Трампа

Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Вона стане продовженням переговорів американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним, які нещодавно пройшли на Алясці.

Спочатку президенти проведуть розмову тет-а-тет, після чого до переговорів приєднаються європейські лідери.

Разом із Зеленським до США прибули голова Єврокомісії, генсек НАТО, прем’єр-міністри Великої Британії та Італії, президенти Франції та Фінляндії, а також канцлер Німеччини.

За даними джерел РБК-Україна, Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Більше про зустріч Зеленського і Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія