Трамп озвучил окончательное решение по JASSM для Украины

По его словам, он не считает поставленный России "дедлайн" для достижения соглашения по войне в Украине в 50 дней "слишком длинным".

Трамп также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

"Я ни на чьей стороне, я хочу остановить убийства", - отметил президент США.

Ракеты JASSM

Американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - это высокоточное крылатое оружие большой дальности, предназначенное для поражения хорошо защищенных наземных целей без необходимости входить в зону действия вражеской ПВО.

Их запускают с истребителей и стратегических бомбардировщиков, таких как F-16, F-15, B-1B, B-2 и другие. Стандартная версия ракеты имеет дальность до 370 км, а усовершенствованная модификация JASSM-ER способна поражать цели на расстоянии более 900 км.

JASSM оснащена малозаметным корпусом и навигационной системой, сочетающей GPS и инфракрасное наведение. Это обеспечивает высокоточное поражение укрепленных объектов - штабов, складов боеприпасов, аэродромов или радаров - с минимальным риском быть перехваченной.