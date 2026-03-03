RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп оценил, где Украина и Россия в его списке приоритетов

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп заверил, что проблема войны РФ против Украины сохраняет очень высокое место в его списке приоритетов.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: Переговоры в Абу-Даби под вопросом: Зеленский назвал четыре альтернативы

"Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Я думал, что это будет одна из самых легких (войн для урегулирования - ред.)", - подчеркнул Трамп. 

Он добавил, что между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть. По его словам, это самый высокий уровень ненависти, который он видел в своей жизни. 

"Это высоко в моем списке не потому, что это так сильно влияет на Соединенные Штаты, ведь это очень далеко. На прошлой неделе и фактически за последние четыре недели погибло 32 000 солдат, 32 000. И в среднем от 25 до 30 тысяч солдат в месяц погибают в этой глупой войне, и я бы очень хотел увидеть ее конец", - сказал президент. 

Он добавил, что война РФ против Украины - это самое худшее событие, которое мир видел со времен Второй мировой. 

Новые переговоры Украины, РФ и США

Напомним, Украина, Россия и США должны провести новый раунд мирных переговоров уже в начале марта. Точная дата встречи пока неизвестна. Ожидается, что встреча состоится в период с 5 по 8 марта.

Стороны планируют, что встреча должна пройти в Абу-Даби. Еще вчера, 2 марта, президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не переносили, даже несмотря на операцию США и Израиля против Ирана. Военные действия затронули и Саудовскую Аравию.

Но уже сегодня стало известно, что место встречи делегаций трех стран могут изменить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине