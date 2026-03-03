Трамп оценил, где Украина и Россия в его списке приоритетов

"Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Я думал, что это будет одна из самых легких (войн для урегулирования - ред.)", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует огромная ненависть. По его словам, это самый высокий уровень ненависти, который он видел в своей жизни.

"Это высоко в моем списке не потому, что это так сильно влияет на Соединенные Штаты, ведь это очень далеко. На прошлой неделе и фактически за последние четыре недели погибло 32 000 солдат, 32 000. И в среднем от 25 до 30 тысяч солдат в месяц погибают в этой глупой войне, и я бы очень хотел увидеть ее конец", - сказал президент.

Он добавил, что война РФ против Украины - это самое худшее событие, которое мир видел со времен Второй мировой.