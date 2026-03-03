UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп запевнив, що проблема війни РФ проти України зберігає дуже високе місце в його списку пріоритетів.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи

"Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших (воєн для врегулювання - ред.)", - наголосив Трамп.

Він додав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським існує величезна ненависть. За його словами, це найвищий рівень ненависті, який він бачив у своєму житті.

"Це високо в моєму списку не тому, що це так сильно впливає на Сполучені Штати, адже це дуже далеко. Минулого тижня і фактично за останні чотири тижні загинуло 32 000 солдатів, 32 000. І в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць гинуть у цій дурній війні, і я б дуже хотів побачити її кінець", - сказав президент.

Він додав, що війна РФ проти України - це найгірша подія, яку світ бачив із часів Другої світової.

Нові переговори України, РФ і США

Нагадаємо, Україна, Росія і США мають провести новий раунд мирних переговорів уже на початку березня. Точна дата зустрічі поки невідома. Очікується, що зустріч відбудеться в період з 5 по 8 березня.

Сторони планують, що зустріч має відбутися в Абу-Дабі. Ще вчора, 2 березня, президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори не переносили, навіть попри операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Військові дії зачепили і Саудівську Аравію.

Але вже сьогодні стало відомо, що місце зустрічі делегацій трьох країн можуть змінити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні