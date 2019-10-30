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У Конгресі оприлюднили проект резолюції про імпічмент Трампа

Новини » Політика    30.10.2019 - 05:05
У Конгресі оприлюднили проект резолюції про імпічмент Трампа
Ілюстративне фото (educationusa.state.gov)

Голосування за резолюцію проведуть 31 жовтня

Комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, який формалізує процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що ця резолюція "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".

Зокрема, резолюція надає адвокатам Трампа можливість брати участь у роботі юридичного комітету. Вони матимуть можливість представляти власне бачення справи, відвідувати слухання, аргументувати свою позицію щодо свідчень та висловлювати заперечення. Водночас, якщо президент незаконно відмовляється співпрацювати з Конгресом, то голова палати має право відхиляти запити його адвокатів.

Крім того, в резолюції прописана процедура слухання свідків у комітеті розвідки.

Раніше РБК-Україна писало, що Палата представників Конгресу США в четвер, 31 жовтня, буде розглядати резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа.

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