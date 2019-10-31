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Держдеп США погодився надати Конгресу документи по Україні

Новини » В світі     31.10.2019 - 12:40
Держдеп США погодився надати Конгресу документи по Україні
Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

Держдеп оприлюднить деякі документи по Україні до 22 листопада

Державний департамент США погодився надати Конгресу деякі документи, пов'язані з Україною, у рамках розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Держдеп погодився надати документи до 22 листопада згідно з рішенням Федерального суду США. Повідомляється, що позов подала наглядова група American Oversight, яка вимагала надати документи, пов'язані з можливим тиском Трампа на президента України Володимира Зеленського та відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.

На даний момент немає повного опису документів, які будуть оприлюднені.

Нагадаємо, на початку жовтня Конгрес зажадав від Держдепу документи, пов'язані з можливим тиском на український уряд в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Пізніше Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що відправив лист з відповіддю на запит про документи в Конгрес. При цьому він не розкрив деталі відповіді. Представники Демократичної партії попередили Помпео, що відмова від виконання запиту буде свідчити про "здійснення перешкод" розслідування і буде "потенційно неминучим злочином".

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