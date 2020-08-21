Трамп відреагував на отруєння Навального

США стежать за ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Незабаром президент США Дональд Трамп отримає доповідь про цей інцидент.

Про це заявив Трамп під час брифінгу в Білому домі.

"Ми стежимо за цим", - сказав президент.

Трамп також додав, що незабаром йому підготують доповідь про отруєння політика.

Як заявив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен, якщо версія про те, що опозиційного політика Олексія Навального отруїли, підтвердиться, це може вплинути на відносини Вашингтона і Москви, повідомляє Reuters.

"Це надзвичайно турбує, і якщо за цим стояли російські ... це те, що ми збираємося враховувати в наших подальших діях з російськими", - заявив О'Брайен.

О'Брайен заявив, що вважає Навального дуже сміливим політиком, який протистоїть президенту Росії Володимиру Путіну.

Нагадаємо, 20 серпня під час рейсу до Москви російського опозиціонера Навального стало погано. Літаку довелося екстрено сідати в Омську, після чого опозиціонера госпіталізували. Прихильники Навального кажуть, що його могли отруїти, але лікарі досі не знають причин погіршення його стану.

У реанімації Навальний впав у кому; опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Пізніше стало відомо, що стан Навального стабілізувався.

Франція і Німеччина готові надати допомогу в лікуванні Навальному.

У Кремлі заявили, що, якщо підтвердиться версія про отруєння Навального, то правоохоронні органи будуть проводити розслідування.