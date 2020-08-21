За Навальний з Німеччини відправлять літак

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Чи дозволять транспортування Навального лікарі омської лікарні, поки неясно

У ніч на 21 серпня з Німеччини в Омськ вилетить літак, який зможе доставити Олексія Навального на лікування в клініку Charite в Берліні. Літак направить організація Cinema for Peace Foundation, яка в 2018 році таким же чином доставила в ту ж клініку учасника Pussy Riot Петра Верзілова.

Цю інформацію підтвердила лікар політика Анастасія Васильєва, повідомляє "Медуза".

Чи дозволять транспортування Навального лікарі омської лікарні, поки неясно.

За словами Васильєвої, вранці 21 серпня команда Навального поїде в лікарню з вимогою відпустити його з лікарні. Вона також уточнила, що в Омськ прилетить брат Навального Олег.

Як заявили в Cinema for Peace Foundation, транспортування Навального в Німеччину здійснять на прохання Верзилова

"Опівночі ми відправимо санітарну авіацію з медичним обладнанням та фахівцями, яка зможе доставити Навального в Німеччину", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 серпня під час рейсу до Москви російського опозиціонера Навального стало погано. Літаку довелося екстрено сідати в Омську, після чого опозиціонера госпіталізували. Прихильники Навального кажуть, що його могли отруїти, але лікарі досі не знають причин погіршення його стану.

У реанімації Навальний впав у кому; опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Пізніше стало відомо, що стан Навального стабілізувався.

Франція і Німеччина готові надати допомогу в лікуванні Навальному.

У Кремлі вже заявили, що якщо підтвердиться версія про отруєння Навального, то правоохоронні органи будуть проводити розслідування.