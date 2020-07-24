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Трамп скасував з'їзд республіканців, де оголосять кандидата в президенти

США, П'ятниця 24 липня 2020 03:50
Трамп скасував з'їзд республіканців, де оголосять кандидата в президенти
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: Артур Родивилов

Президент оголосив, що вирішив скасувати частину з'їзду через COVID-19

Республіканська партія США відмовилася від проведення частини передвиборчого з'їзду в штаті Флорида. Таке рішення було ухвалене через небезпеку поширення коронавірусної інфекції,

Про це повідомив президент країни Дональд Трамп в ході прес-конференції, йдеться на сайті Білого дому.

На прийдешньому з'їзді мають оголосити, чи буде Трамп кандидатом в президенти від Республіканської партії на виборах.

"Зараз невідповідний час для проведення цього заходу, враховуючи спалах захворюваності у Флориді. Проводити великий з'їзд - не на часі", - заявив Трамп.

При цьому делегати партії проведуть зустріч в штаті Північна Кароліна, додав глава держави.

Нагадаємо, у середині червня Трамп заявив про відновлення передвиборчих мітингів після тримісячної перерви.

Пізніше стало відомо, що у працівників передвиборчого штабу Трампа, які готували мітинг президента з виборцями в штаті Оклахома, виявили коронавірус.

Раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборчих мітингів до самих виборів у листопаді 2020 року.

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