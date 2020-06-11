ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп відновлює передвиборні мітинги після тримісячної перерви

Новини » Політика     11.06.2020 - 03:52
Трамп відновлює передвиборні мітинги після тримісячної перерви
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Перший мітинг запланований на 19 червня

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що незабаром він знову почне проводити передвиборчі мітинги. Перший з них, швидше за все, буде проведено в Талсі, штат Оклахома.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Трамп також повідомив, що незабаром він оголосить про новому місці проведення загальнонаціонального з'їзду республіканців, в ході якого партія офіційно висуне свого кандидата на участь у президентських виборах.

Представники передвиборного штабу стверджують, що партійний з'їзд відбудеться в Джексонвілле, штат Флорида, хоча Трамп також згадав можливість проведення заходу в Техасі або Джорджії.

"Глава Білого дому прагне швидше повернутися до активного проведення передвиборної кампанії після вимушеного тримісячної перерви, викликаного спалахом коронавіруса в США", - пише видання.

Перший після тривалої перерви мітинг пройде 19 червня в Оклахомі. Після цього Трамп планує зустрітися з виборцями у Флориді, Техасі та Арізоні.

РБК-Україна писало, що чинний президент США Дональд Трамп поступається своєму майбутньому конкуренту Байдену 10% підтримки, згідно з опитуванням.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд Трампвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся