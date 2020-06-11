Трамп відновлює передвиборні мітинги після тримісячної перерви

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Перший мітинг запланований на 19 червня

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що незабаром він знову почне проводити передвиборчі мітинги. Перший з них, швидше за все, буде проведено в Талсі, штат Оклахома.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Трамп також повідомив, що незабаром він оголосить про новому місці проведення загальнонаціонального з'їзду республіканців, в ході якого партія офіційно висуне свого кандидата на участь у президентських виборах.

Представники передвиборного штабу стверджують, що партійний з'їзд відбудеться в Джексонвілле, штат Флорида, хоча Трамп також згадав можливість проведення заходу в Техасі або Джорджії.

"Глава Білого дому прагне швидше повернутися до активного проведення передвиборної кампанії після вимушеного тримісячної перерви, викликаного спалахом коронавіруса в США", - пише видання.

Перший після тривалої перерви мітинг пройде 19 червня в Оклахомі. Після цього Трамп планує зустрітися з виборцями у Флориді, Техасі та Арізоні.

РБК-Україна писало, що чинний президент США Дональд Трамп поступається своєму майбутньому конкуренту Байдену 10% підтримки, згідно з опитуванням.

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Автор: Инна Собора