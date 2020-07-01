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Байден відмовився проводити передвиборчі мітинги

Новини » В світі     01.07.2020 - 06:46
Байден відмовився проводити передвиборчі мітинги
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Кандидат у президенти США хоче захистити себе і виборців від коронавірусу

Ймовірний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборчих мітингів до самих виборів у листопаді 2020 року. Своє рішення політик пояснив бажанням захистити себе і виборців від коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому йдеться не тільки про моє здоров'я, але й про здоров'я усіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги", - сказав він.

Політик зазначив, що передвиборча кампанія 2020 року - "найдивніша в новітній історії".

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада поточного року. Основними кандидатами вважаються нинішній американський лідер республіканець Дональд Трамп та колишній віце-президент США демократ Джо Байден.

Нагадаємо, на початку червня демократи офіційно висунули Байдена в президенти США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може програти президентські вибори в країні через голосування поштою, яке можуть провести в кількох штатах через пандемію.

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Автор: News Editor 1

Теги Новини України Джозеф БайденВибори в США
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