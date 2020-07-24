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Трамп отменил съезд республиканцев, где объявят кандидата в президенты

США, Пятница 24 июля 2020 03:50
Трамп отменил съезд республиканцев, где объявят кандидата в президенты
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: Артур Родивилов

Президент объявил, что решил отменить часть съезда из-за COVID-19

Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда в штате Флорида. Такое решение было принято из-за опасности распространения коронавирусной инфекции,

Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, говорится на сайте Белого дома.

На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах.

"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд - не время", - заявил Трамп.

При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина, добавил глава государства.

Напомним, в середине июня Трамп заявил о возобновлении предвыборных митингов после трехмесячного перерыва.

Позже стало известно, что у сотрудников предвыборного штаба Трампа, которые готовили митинг президента с избирателями в штате Оклахома, обнаружили коронавирус.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов до самых выборов в ноябре 2020 года.

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