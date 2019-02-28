Трамп відмовився зняти санкції з КНДР на вимогу Кім Чен Ина

Кім Чен Ин наполягав на частковій денуклеаризації Північної Кореї

На саммите в Ханое президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Трамп на пресс-конференции, Ким Чен Ын настаивал на полной отмене санкций, однако "США не могли на это пойти". Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.

"Иногда приходится продолжить путь, и это был один из таких моментов", - подчеркнул Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что американская сторона просила Ким Чен Ына "сделать больше, но он не был готов сделать это".

Напомним, ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.

Ранее также стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын сократили график встреч на саммите в Ханое и отменили запланированный ланч. По данным Reuters, новости об изменении графика негативно сказались на южнокорейском фондовом рынке и валюте.