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Трамп і Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на саміті в Ханої

Новини » Політика    28.02.2019 - 08:59
Трамп і Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на саміті в Ханої
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Reuters заявляє про глухий кут в переговорах про ядерне роззброєння

На другий день саміту в Ханої (В'єтнам) президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на вищому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що раніше Трамп і Кім Чен Ин мали підписати угоду після завершення переговорів на найвищому рівні, однак у більш пізній заяві Білого дому йдеться про перенесення прес-конференції Трампа на дві години на 09:00 за київським часом.

Також повідомляється, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс відмовилася коментувати, чи будуть лідери обох країн підписувати угоду.

"Переговори тривають. Ми очікуємо ... що це завершиться в наступні півгодини", - сказала вона.

За даними Reuters, новини про зміну графіка негативно позначилися на південнокорейському фондовому ринку і валюті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Кім Чен Ин підпишуть у четвер двосторонню угоду. У той же час у Білому домі не уточнили, про який саме документі йде мова.

Напередодні Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "прекрасною".

 

У Ханої розпочався другий день переговорів Трампа з Кім Чен Ином
Новини України СамітКім Чен ИнДональд Трамп
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