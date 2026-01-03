Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого сегодня задержали в ход военной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.
На фото видно, как венесуэльский лидер находится под стражей. По информации американского президента, Мадуро находится на борту американского военного корабля USS Iwo Jima.
Ранее Трамп сказал, что Мадуро едет в Нью-Йорк, где ему предъявлено обвинение в наркотерроризме.
Соединенные Штаты Америки предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка.
Венесуэльскому лидеру инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.
Наколас Мадуро занимает пост президента Венесуэлы уже 13 лет после смерти Уго Чавеса, популистского левого президента.
Ранее США, ЕС и ряд других государств вводили персональные и секторальные санкции против Мадуро и его окружения, обвиняя его в нарушениях прав человека, фальсификации выборов и авторитарном управлении.
Напомним, 3 января утром Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Венесуэлы, в частности авиаудары по Каракасу и другим регионам страны.
По информации западных СМИ, операция на территории Венесуэлы длилась 30 минут.
Позже президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что операция прошла успешно, а венесуэльский президент Николас Мадуро вместе с его женой был захвачен и вывезен из страны. Он добавил, что операция проводилась совместно с правоохранительными органами США, а подробности должны быть объявлены на пресс-конференции.
РБК-Украина также писало о реакции Украины на ситуацию в Венесуэле. МИД считает, что народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, поскольку режим Мадуро нарушил все принципы.