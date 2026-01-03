Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

На фото видно, как венесуэльский лидер находится под стражей. По информации американского президента, Мадуро находится на борту американского военного корабля USS Iwo Jima.

Ранее Трамп сказал, что Мадуро едет в Нью-Йорк, где ему предъявлено обвинение в наркотерроризме.

Обвинительный акт Мадуро

Соединенные Штаты Америки предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка.

Венесуэльскому лидеру инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

Кто такой Мадуро

Наколас Мадуро занимает пост президента Венесуэлы уже 13 лет после смерти Уго Чавеса, популистского левого президента.

Ранее США, ЕС и ряд других государств вводили персональные и секторальные санкции против Мадуро и его окружения, обвиняя его в нарушениях прав человека, фальсификации выборов и авторитарном управлении.