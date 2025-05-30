Готовят депортацию? Трампу разрешили отменить защиту для 530 тысяч мигрантов
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечает издание, это решение является вторым за последние недели, когда высший суд дал чиновникам Трампа разрешение прекратить программы, защищающие иммигрантов, бежавших из стран, раздираемых войной или экономическими потрясениями. Ранее в этом месяце судьи разрешили администрации отменить временные меры защиты, которые позволяли другой группе из почти 350 тысяч венесуэльцев жить и работать в США.
По информации WP, сейчас судьи поддержали два из самых агрессивных шагов президента по депортации большого количества мигрантов, которым во время администрации бывшего президента Джо Байдена было разрешено жить и работать в США.
\Защитники мигрантов заявили, что отмена статуса и разрешений на работу примерно для 900 000 мигрантов в значительной степени беспрецедентна и будет иметь разрушительные последствия для мигрантских сообществ по всей стране.
Чиновники Трампа в ответ заявляют, что мигранты "представляют угрозу общественной безопасности и истощают ресурсы США".
Решение, принятое Верховным судом, касается решения министра внутренней безопасности Кристи Ноем отменить политику условно-досрочного освобождения, принятую в эпоху администрации Байдена, которая позволяла мигрантам из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы получить предварительное разрешение на въезд в США и пребывание в стране до двух лет.
Федеральный суд штата Массачусетс постановил, что министр не могла вводить общий запрет на "гуманитарное условно-досрочное освобождение" и должна рассматривать каждый случай мигранта индивидуально. Это решение было подтверждено апелляционным судом в Новой Англии в апреле, после чего администрация Трампа подала чрезвычайную апелляцию в Верховный суд США.
Миграционная политика Трампа
Напомним, со вступлением в должность президента США, Дональд Трамп и его администрация запустили политику массовых депортаций мигрантов из страны.
В марте федеральный суд заблокировал решение Трампа отменить продление режима безвизового режима для сотен тысяч граждан Венесулы.
Позже другая федеральная судья заявила, что временно остановит планы администрации о прекращении гуманитарной защиты для более 500 тысяч человек из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которые легально прибыли в США в рамках программы гуманитарной амнистии, начатой во времена Джо Байдена.
Недавно администрация также усилила давление на владельцев студенческих виз и даже на лиц с законным постоянным проживанием (Green Card).
Кроме того, более 200 мужчин, преимущественно граждан Венесуэлы, были депортированы в печально известную тюрьму строгого режима в Сальвадоре в рамках применения Трампом "Акта об иностранных врагах" 1798 года (Alien Enemies Act). Мужчин обвинили в принадлежности к транснациональной группировке Tren de Aragua из Венесуэлы, хотя по данным следователей, лишь незначительная часть из них была когда-либо официально обвинена в серьезных преступлениях в США.
Администрация Трампа также ввела требование о регистрации иммигрантов, которое не применялось со времен Второй мировой войны. Иностранцы старше 14 лет, которые находятся в стране нелегально более 30 дней, обязаны зарегистрироваться, иначе им грозят уголовные обвинения и ежедневные штрафы в размере около 1000 долларов. Требование регистрации также распространяется на некоторых канадских туристов, которые планируют находиться в США в течение длительного времени.
Кроме того, администрация Трампа отменила гуманитарный статус для мигрантов из Афганистана, Камеруна и других стран, которые находятся в США по программам защиты от насилия.
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