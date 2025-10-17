RU

Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по войне в Украине

Иллюстративное фото: встреча Дональда Трампа и Владимира Путина (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Россией будут участвовать Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Трамп заявил, что в переговорах с Россией по войне в Украине со стороны США будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.

По словам президента США, его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в течение двух недель.

"Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено", - сказал он.

Трамп отметил, что ему бывает "сложно проводить встречи", потому что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "имеют плохие отношения".

"Мы можем делать что-то, где мы порознь, но на равных", - отметил он.

 

Участие Трампа в урегулировании войны России против Украины

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его "продуктивным" и анонсировал их новую встречу.

Трамп сказал, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

Напомним, американские СМИ ранее писали, что Трамп собирается поговорить с Путиным перед тем, как Вашингтон посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом должна состояться 17 октября. По данным издания Politico, на встрече, вероятно, будут обсуждать возможность перехода ВСУ в наступление.

