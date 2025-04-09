Трамп объявил 90-дневную "паузу" в торговой войне с введением 10% тарифа

Тарифы Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на импорт товаров из более чем 180 стран.

В частности, такое решение коснулось и Украины. США ввели для страны 10% тарифы. Но, по словам первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко, это "не критично" для Украины.

Пока что только Китай решился симметрично ответить на тарифы США. В ответ на это президент Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары до 125%.

Более детально о том, как на такое решение Трампа отреагировали в мире, - в материале РБК-Украина.

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