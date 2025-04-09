Трамп оголосив 90-денну "паузу" в торговельній війні із запровадженням 10% тарифу

США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Майже для всіх діятиме 10% мито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
Він розповів, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів, тарифів, маніпуляцій із валютою та нетарифних бар'єрів. При цьому вони не вжили жодних заходів у відповідь після рішення Вашингтона про тарифи.
"Я санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за увагу до цього питання", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт товарів з понад 180 країн.
Зокрема, таке рішення торкнулося й України. США ввели для країни 10% тарифи. Але, за словами першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко, це "не критично" для України.
Поки що тільки Китай зважився симетрично відповісти на тарифи США. У відповідь на це президент Дональд Трамп підвищив тарифи на китайські товари до 125%.
Більш детально про те, як на таке рішення Трампа відреагували у світі, - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.