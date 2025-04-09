Трамп оголосив 90-денну "паузу" в торговельній війні із запровадженням 10% тарифу

Тарифи Трампа

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт товарів з понад 180 країн.

Зокрема, таке рішення торкнулося й України. США ввели для країни 10% тарифи. Але, за словами першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко, це "не критично" для України.

Поки що тільки Китай зважився симетрично відповісти на тарифи США. У відповідь на це президент Дональд Трамп підвищив тарифи на китайські товари до 125%.

Більш детально про те, як на таке рішення Трампа відреагували у світі, - в матеріалі РБК-Україна.

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