"Это не поступок друга". Как в мире реагируют на новые тарифы Трампа

Множество стран уже отреагировало на новые тарифы президента США Дональда Трампа. ЕС и Китай осудили их, назвав разрушительными для мировой экономики и пообещав ответные меры, а Британия выразила обеспокоенность, предупреждая о возможном экономическом кризисе.

Подробно о том, как реагируют в мире на беспрецедентные тарифы Трампа - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Как реагируют в ЕС

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен считает введение президентом США новых пошлин серьезным ударом по мировой экономике. Она заверила, что ЕС "готов ответить контрмерами", если переговоры с Вашингтоном потерпят неудачу.

"Мы уже завершаем работу над первым пакетом контрмер в ответ на тарифы на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры потерпят неудачу", - добавила фон дер Ляйен.

Она предупредила об "огромных последствиях" для мировой экономики, в том числе и для уязвимых стран, которые теперь столкнутся с одними из самых высоких американских тарифов.

Президент Европейского совета Антониу Кошта в свою очередь предупредил, что торговая война между ЕС и США "коснется всех". Он отметил, Европа должна "твердо, но разумно" отреагировать на тарифы Трампа.

"Это действительно большая экономическая ошибка для США, а также для Европы и всего мира", - сказал Кошта.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс накануне неформального заседания Совета ЕС в Варшаве заявил, что Вашингтон остается союзником для ЕС, однако пока неизвестно, как таможенная политика США повлияет на трансатлантические отношения.

"Вы знаете, Европейский Союз точно этого не хотел. Мы сделали все, чтобы избежать такого развития событий", - сказал он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что "в торговых войнах победителей нет".

"Сейчас мы много покупаем у американцев, но нам нужно диверсифицировать наш портфель, чтобы у нас были возможности производить здесь боеприпасы и другие вещи, которые нам нужны, а также иметь возможность покупать у других союзников, чтобы у нас был диверсифицированный портфель", - считает Каллас.



Фото: глава Еврокомиссии пригрозила США ответом на пошлины (Getty Images)

Франция

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил журналистам, что тарифы Трампа означают "катастрофу" для мировой экономики и создают "большие трудности" для Европы. По его словам, этот шаг будет "катастрофой для США и их граждан".

В комментариях, опубликованных BFMTV и Le Figaro, Байру раскритиковал американские власти за то, что они повернулись против своих союзников. Байру предупредил о "серьезных временах", которые ожидают Европу и Запад.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в связи с решением США намерен встретиться в четверг с представителями французских секторов экономики, которые "пострадали от тарифных мер" США.

Германия

Министр экономики Германии Роберт Хабек, который покидает свой пост, отметил необходимость совместного ответа ЕС, заявив, что блок должен учитывать тот факт, что он имеет самый большой единый рынок в мире.

"Сила Европы - это наша сила", - заявил он, добавив, что надеется на "решение путем переговоров".

Италия

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала введение тарифов США "неправильным", она пообещала "сделать все возможное, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами во избежание торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков".

"В любом случае, как всегда, мы будем действовать в интересах Италии и ее экономики, также путем обсуждения с другими европейскими партнерами", - добавила она.

Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "глубоко сожалеет" о решении США, сказав, что его страна "не хочет роста торговых барьеров". При этом он добавил, что шведское правительство готово отреагировать и работать с ЕС Однако подчеркнул, что именно свободное предпринимательство и конкуренция заложили базу для успеха Запада.

"Вот почему американцы могут слушать музыку на шведском Spotify, а мы, шведы, можем слушать ту же самую музыку на наших американских айфонах", - говорит чиновник.

Ирландия

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что тарифы "никому не приносят пользы", он предупредил, что они "плохие для мировой экономики, вредят людям и бизнесу".

Мартин сообщил, что будет работать с партнерами из ЕС, чтобы "начать переговоры с США, чтобы ограничить вред".

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал короткое сообщение в социальных сетях, заявив: "Дружба означает партнерство, а партнерство - это "по-настоящему взаимные тарифы. Нужны адекватные решения".



Премьер Британии обещает ответить на новые пошлины Трампа с "холодной и спокойной головой" (Getty Images)

Финляндия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что тарифные решения вызывают "беспокойство" и предупредил, что "в торговой войне нет победителей".

"Бизнес, потребители и экономический рост страдают. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия. Финляндия готова как часть Союза", - сказал он.

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна "будет защищать свои компании и работников и в дальнейшем будет оставаться сторонником открытого мира".

Дания

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что глобальная торговля "сделала нас лучше" - за одно поколение мир стал богаче, а уровень крайней бедности и детской смертности снизился.

"Я не понимаю, почему США хотят начать торговую войну против Европы. Никто не выиграет, все проиграют. Вместо того, чтобы возводить стены, мы должны уничтожить барьеры. Европа будет стоять объединенной", - считает министр.

Венгрия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто бросился с обвинениями на Брюссель. По его словам, европейцы, мол, вынуждены в очередной раз "расплачиваться за некомпетентность брюссельских политиков".

"Они не вели переговоры, а превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро",- считает министр.

Другие страны

Британия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с руководителями британских компаний и настоял, что правительство отреагирует на новые тарифы США с "холодной и спокойной головой". По его словам, правительство сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь только нашими национальными интересами".

Относительно возможного ответа на пошлины США Стармер отметил, что "ничто не снимается с повестки дня".

Китай

Министерство торговли Китая призвало США немедленно отменить пошлины и предупредило Вашингтон о возможных ответных мерах.

"В торговых войнах нет победителей, и протекционизм не имеет выхода. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом решить разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога на равных", - говорится в заявлении.

Япония

Японский премьер-министр Японии Сигеру Исиба взамен заявил, что Япония является "страной, которая вкладывает наибольшее количество инвестиций в США", поэтому он поставил под вопрос целесообразность введения Вашингтоном единых таможенных тарифов для всех стран.

"Мы должны рассмотреть, что лучше всего отвечает национальным интересам Японии. Мы рассматриваем все варианты, чтобы найти наиболее эффективный ответ", - отметил японский премьер.

Швейцария

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заверила, что правительство страны "быстро определит следующие шаги" в ответ на новые тарифы США.

"Долгосрочные экономические интересы страны имеют первостепенное значение. Соблюдение международного права и свободная торговля остаются основными ценностями", - отметила она.

Норвегия

Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет сказала, что новые тарифы со стороны США являются серьезными для мировой экономики.

"Мы завершаем наши расчеты и пересматриваем то, что было объявлено. Но уже понятно, что это серьезно для мировой экономики и критически важно для Норвегии", - отметила она.





Фото: министр экономики Юлия Свириденко назвала ситуацию с пошлинами для Украины "сложной, но не критической" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Канада

Премьер-министр Канады Марк Карни также пообещал контрмеры в ответ на новые американские пошлины.

"Мы будем бороться с этими пошлинами с помощью контрмер, мы будем защищать наших рабочих и мы будем строить самую сильную экономику в G7", - отметил он.

Австралия

Глава правительства Австралии Энтони Албанизи выразил убеждение, что новые таможенные тарифы администрации Трампа "не имеют под собой никакой логики и противоречат основам партнерства" между двумя странами.

"Это не поступок друга. Сегодняшнее решение добавит неопределенности мировой экономике и приведет к росту расходов для американских домохозяйств", - предупредил он.

Новая Зеландия

Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей в свою очередь подчеркнул, что интересы его страны "лучше всего удовлетворяются в мире, где торговля происходит свободно".

При этом, по его словам, двусторонние отношения Новой Зеландии с США "остаются крепкими".

Бразилия

Министерство иностранных дел Бразилии в своем заявлении выразило сожаление по поводу решения США.

"Правительство Бразилии оценивает все возможные действия для обеспечения взаимности в двусторонней торговле, включая обращение во Всемирную торговую организацию, для защиты законных национальных интересов", - говорится в заявлении.

Что говорят в Украине

По словам министра экономики Юлии Свириденко, для Украины государства будет действовать общая пошлина на 10% и она для украинцев не является "критической".

Она отметила, что в 2024 году украинский экспорт в США составил 874 млн долларов, из которых 363 млн приходилось на чугун и еще 112 млн - трубы. А Украина купила в США товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности", - пишет Свириденко.

По мнению министра, если все останется, как есть, то новые пошлины ударят в основном по малым производителям.

"Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров (очень разных - даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции - на сумму более 1 млн долларов. Украине есть что предложить США как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - добавила Свириденко.

Новые пошлины Трампа