Трамп объявит о создании нового правительства в Газе: СМИ узнали дату

Президент США Дональд Трамп готовится объявить второй этап плана урегулирования для сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. Соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание со ссылкой на несколько источников, которые непосредственно задействованы в процессе, один из ключевых элементов первой фазы соглашения - освобождение террористами всех заложников, живых и убитых - практически завершено.
Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего заложника Рана Гвили, который удерживается в секторе Газа.
По данным издания, администрация Трампа хочет перейти ко второй фазе мирного процесса в Газе, чтобы избежать возвращения к войне.
Как отмечает Axios, после объявления режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС 11 октября в результате израильских ударов погибли 366 палестинцев, а после нападений ХАМАС - несколько израильских солдат.
Вторая фаза соглашения предусматривает вывод Израилем большей части войск из сектора Газа, размещение в эксклаве Международных стабилизационных сил (МСС) и начало работы новой структуры управления, в том числе совета мира под руководством Трампа.
В рамках предложенной структуры будет создан международный исполнительный совет, под руководством которого будет действовать "палестинское технократическое правительство" из не связанных с ХАМАС 12-15 человек с управленческим и бизнес-опытом.
До конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.
Напомним, 8 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС после переговоров в Египте согласились на первый этап предложенного им мирного плана.
Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска в буферную зону вокруг Газы, а палестинцы начали возвращаться в свои дома.
13 октября лидеры США, Египта и Турции в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о завершении войны в Газе, выступив посредниками между Израилем и ХАМАС.
Согласно договоренностям, группировка ХАМАС обязалась освободить всех заложников, удерживаемых с 2023 года, а также передать Израилю тела погибших пленных.
Тем временем боевики ХАМАС неоднократно нарушали договоренности о прекращении огня в Секторе Газа, что вызвало новое обострение и поставило под сомнение дальнейшее соблюдение перемирия.