Трамп объявляет чрезвычайное положение в США для защиты экономики

Отмечается, что во время выступления в Розовом саду возле Белого дома, Трамп заявил, что внешнеторговая и экономическая практика создала чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Его указ вводит соответствующие тарифы для укрепления международной экономической позиции США и защиты американских работников.

Существенный и постоянный ежегодный дефицит торговли товарами США привел к истощению производственной базы страны, отсутствию стимулов для наращивания передовых отечественных производственных мощностей, подрыву критически важных цепочек поставок и зависимости оборонно-промышленной базы США от иностранных противников.

Президент Трамп ссылается на свои полномочия в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), чтобы решить национальную чрезвычайную ситуацию, вызванную большим и постоянным дефицитом торговли. Он был вызван отсутствием взаимности в торговых отношениях США и другими вредными политиками, такими как валютные манипуляции и непомерные налоги на добавленную стоимость (НДС), увековеченные другими странами.

Таким образом, учитывая ситуацию и используя свои полномочия IEEPA, президент Трамп введет 10% тариф для всех стран. Решение вступит в силу 5 апреля 2025 года в 12:01 по североамериканскому восточному времени.

Кроме того, Трамп введет индивидуальное взаимное повышение тарифов для стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит. Все остальные страны и в дальнейшем будут подлежать начальному базовому тарифу в размере 10%. Это вступит в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по североамериканскому восточному времени.

"Эти тарифы будут оставаться в силе, пока президент Трамп не определит, что угроза, которую представляет торговый дефицит и основное невзаимное отношение, будет удовлетворена, решена или смягчена", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что президент Трамп отказывается позволить использовать Соединенные Штаты в своих интересах и считает, что тарифы необходимы для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и сокращения торгового дефицита - это чрезвычайная ситуация.

"Исследования неоднократно показывали, что тарифы могут быть эффективным инструментом для уменьшения или устранения угроз, которые ухудшают национальную безопасность США и достижения экономических и стратегических целей", - говорится в информационном бюллетене Белого дома.