Трамп офіційно став кандидатом в президенти США

Президент США Дональд Трамп дав офіційну згоду балотуватися на другий президентський термін від Республіканської партії. Республіканці 23 серпня вибрали Трампа кандидатом в президенти США.

Про це він повідомив під час свого виступу на з'їзді республіканців у Білому домі, трансляцію якого вів телеканал CNBC.

"Я з глибокою повагою приймаю номінацію в президенти США", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів пройде 3 листопада 2020 року.

Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.

Майк Пенс став кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії.

Від демократів у президенти буде балотуватися Джо Байден.

Сенатор від Каліфорнії Камала Харріс затвердили кандидатом у віце-президенти від Демократичної партії.