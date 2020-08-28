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Трамп офіційно став кандидатом в президенти США

Автор: Надія Собенко

Республіканці 23 серпня вибрали Трампа кандидатом в президенти США

Президент США Дональд Трамп дав офіційну згоду балотуватися на другий президентський термін від Республіканської партії. Республіканці 23 серпня вибрали Трампа кандидатом в президенти США.

Про це він повідомив під час свого виступу на з'їзді республіканців у Білому домі, трансляцію якого вів телеканал CNBC.

"Я з глибокою повагою приймаю номінацію в президенти США", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів пройде 3 листопада 2020 року.

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Прогноз погоди
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