Байден офіційно погодився стати кандидатом в президенти

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден пообіцяв бути "союзником світла, а не темряви"

Колишній віце-президент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на пост президента. Він закликав американців об'єднатися, щоб подолати "епоху темряви в Америці".

Байден заявив про згоду в ході віртуального з'їзду партії, трансляція велася на його сторінці в Twitter.

"Для мене велика честь прийняти цю номінацію в президенти США. Настав час для нас усіх об'єднатися. Об'єднавшись, ми зможемо і обов'язково подолаємо цю епоху темряви в Америці", - сказав Байден.

Він пообіцяв бути "союзником світла, а не темряви".

"Дайте людям світло - і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурив Америку в темряву на протязі вже довгого часу. Занадто багато агресії, страху, поділу. Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду витягати із нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви ", - заявив Байден.

Демократична партія затвердила Байдена як свого єдиного кандидата на виборах глави держави напередодні, 19 серпня. Рішення було прийнято на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсін.

На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за пост президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, які представляють Республіканську партію.

Нагадаємо, раніше Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Харріс кандидатом на посаду віце-президента США.

Також повідомлялося, що кандидат у президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з імовірністю 91%.