Демократи затвердили кандидата на посаду віце-президента США

Фото: Камала Харріс (facebook.com/KamalaHarris)

Партія вибрала 55-річну сенатора Камалу Харріс

Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Харріс кандидатом на посаду віце-президента США. Відповідне рішення було оголошено на з'їзді партії, яке відбулося у віртуальному форматі у місті Мілуокі (штат Вісконсін).

Про це повідомляє телеканал CNN.

55-річна Харріс стала першою жінкою-афроамериканкою, висунутою у віце-президенти США. Байден представив Камалу Харріс як кандидата у віце-президенти США 12 серпня. Вона є сенатором від Каліфорнії та колишнім прокурором цього штату.

Вона має намір обиратися разом з 77-річним кандидатом і колишнім віце-президентом США від Демпартії Джозефом Байденом. Він є головним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з імовірністю 91%.

РБК-Україна писало, що згідно з опитуванням Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.