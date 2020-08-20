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Демократи затвердили кандидата на посаду віце-президента США

Вашингтон, Четвер 20 серпня 2020 06:51
Демократи затвердили кандидата на посаду віце-президента США
Фото: Камала Харріс (facebook.com/KamalaHarris)
Автор: Артур Родивилов

Партія вибрала 55-річну сенатора Камалу Харріс

Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Харріс кандидатом на посаду віце-президента США. Відповідне рішення було оголошено на з'їзді партії, яке відбулося у віртуальному форматі у місті Мілуокі (штат Вісконсін).

Про це повідомляє телеканал CNN.

55-річна Харріс стала першою жінкою-афроамериканкою, висунутою у віце-президенти США. Байден представив Камалу Харріс як кандидата у віце-президенти США 12 серпня. Вона є сенатором від Каліфорнії та колишнім прокурором цього штату.

Вона має намір обиратися разом з 77-річним кандидатом і колишнім віце-президентом США від Демпартії Джозефом Байденом. Він є головним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з імовірністю 91%.

РБК-Україна писало, що згідно з опитуванням Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.

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