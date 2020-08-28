Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. Республиканцы 23 августа выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

Республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Майк Пенс стал кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

От демократов в президенты будет баллотироваться Джо Байден.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис утверждили кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.