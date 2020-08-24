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Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США

Вашингтон, Понеділок 24 серпня 2020 19:14
Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Україна

Республіканці також обрали кандидата у віце-президенти

Республіканська партія Сполучених Штатів Америки обрала кандидата в президенти країни. За результатами формального голосування, найбільшу підтримку отримав діючий президент Дональд Трамп.

З'їзд американської Республіканської партії транслювало видання Washington Post.

Трамп отримав необхідні для висування 1276 голосів делегатів республіканського з'їзду. Голосування було формальним, оскільки Трамп переміг всі республіканські праймеріз за відсутності конкуренції.

Крім того, республіканці обрали кандидати у віце-президенти США. У разі перемоги на виборах, віце-президентом стане Майк Пенс, який сьогодні перебуває на тій же посаді.

Як пояснює Washington Post, частина делегатів не підтримала кандидатуру Трампа, оскільки не задоволені його політикою.

Нагадаємо, кандидата у президенти США також обрала Демократична партія; у президенти від демократів балотуватиметься Джо Байден.

Додамо, демократи також затвердили кандидатуру віце-президента США.

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